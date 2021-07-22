Исинбаева из Токио рассказала про быт в Олимпийской деревне

Российские спортсмены получили все необходимое в Олимпийской деревне в Токио, их быт устроен, сообщила ФАН член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Напомним, накануне российские спортсмены, прибывшие на Олимпийские игры в Токио, обнаружили отсутствие в своих комнатах телевизоров и холодильников. Японцы это объяснили тем, что Россия не оформила их платную установку, сообщила ежедневная газета Nikkan Sports со ссылкой на организационный комитет.

«Я в Токио. На улице жарко, больше 30 градусов. Буквально несколько часов назад, утром, я разговаривала с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Алексеевичем Поздняковым. Он сказал, что все в порядке. Ребятам принесли холодильники, повесили телевизор. Вопрос решен оперативно», — рассказала двукратная олимпийская чемпионка.

Заслуженный мастер спорта России заметила, что спортивная гостиница — это не пятизвездочный отель, но, по ее словам, в целом спортсмены разместились достаточно комфортно и имеют все необходимое.

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Она также сообщила, что Олимпийская деревня в Токио напомнила ей Всемирные юношеские игры 1998 года.

«Японская Олимпийская деревня напоминает постройки Всемирных юношеских игр 1998 года, проходивших в Москве. Это высокие жилые дома, в которых для команд созданы большие «квартиры», в каждой комнате расположились по два человека. Есть большая комната, для совместного общения — отдыха и рабочих планерок», — добавила представитель олимпийского комитета России.

Собеседница агентства уточнила, что в связи с пандемией в Олимпийской деревне действуют строгие ограничения: посторонних в нее не пускают. По ее словам, условия проживания и питания на каждой Олимпиаде стандартны, и заверила, что, если от спортсменов поступают какие-то просьбы, пожелания — они решаются в рабочем порядке.

«Питание стандартизировано. Гурманы могут отведать японскую традиционную пищу в отдельных кафе. В олимпийской столовой предлагается обычная европейская пища, имеется отдельное вегетарианское меню. Количество приемов пищи и объемы не ограничены — в этом плане все руководствуются только личными потребностями и спортивной необходимостью», — пояснила олимпийская чемпионка.

Елена Исинбаева заверила, что настрой у наших ребят боевой: они ждали Олимпиаду и упускать свой шанс, невзирая на досадные ситуации, никто не будет. По словам спортсменки, золото все намерены брать по максимуму, ответом на разные «санкции» должен стать результат.

Ранее ФАН назвал виды спорта, в которых, по мнению эксперта, россияне должны взять золото в Токио.