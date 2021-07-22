Испорчен не весь урожай: замминистра сельского хозяйства Мордовии об итогах уборочной

Саранск, 22 июля. У аграриев Мордовии еще есть шанс собрать хороший урожай зерновых. О прогнозах на оставшийся период уборочной кампании в беседе с ФАН рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Иван Учайкин.

По словам чиновника, режим ЧС действует на территории Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области. Причина в аномально жаркой погоде. Однако Мордовии такая участь не грозит. Хотя, если сравнивать с прошлым годом, в республике этим летом на 10 градусов теплее.

«В этом году мы все сделали лучше, чем в прошлом: засеяли больше площадей, объем внесения удобрений тоже увеличили, все работы по уходу за растениями сделали, пополнили автопарки сельхозпредприятий сеялками, тракторами, комбайнами. Но все испортила погода. То зерно, которое успело созреть до наступления жары, дает хороший урожай, а которое не успело — «скрутило». Правда, по влаге в почве у нас критических моментов не было», — рассказал Иван Учайкин.

Если озимые по своей урожайности не оправдали надежд аграриев, то яровые еще могут исправить ситуацию.

«В 2020 году мы собрали с полей республики 1,76 миллиона тонн зерна. В этом, благодаря небольшой прохладе, которая пришла к нам, сможем довести цифры до 1,4 миллиона. Это средний показатель за последние пять лет. В целом у нас урожайность 25-27 центнеров с гектара», — добавил собеседник.

Всего в Мордовии зерновыми и зернобобовыми засеяно 480 тысяч гектаров. Если погодные условия позволят и дальше продолжить сельскохозяйственные работы, то основную часть сельхозугодий планируется убрать к середине августа.

Ранее ФАН писал, что Мордовия восстановит и начнет использовать заброшенные поля. Это станет возможным благодаря программе «Развитие мелиоративного комплекса России».