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Более 5 тысяч самарцев хотят получить ценные призы за прививку от COVID-19
Общество
Более 5 тысяч самарцев хотят получить ценные призы за прививку от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 22 июля. В областном центре завершается прием заявок на участие в розыгрыше ценных призов. Акция «Самара, я привит!» предполагает раздачу подарков тем, кто вакцинировался от COVID-19.

В число призов входят телевизор, ноутбук, смартфон. Чтобы принять участие в акции, нужно быть зарегистрированным на территории городского округа Самара и получить второй компонент вакцины в период с 1 по 25 июля. Заявки принимаются на специально созданном сайте акции.

По информации от организаторов, на данный момент число участников будущего розыгрыша превысило 5 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 региональный Роспотребнадзор не хочет допускать зрителей на матч 1-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом».

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