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Житель Ленобласти успел изнасиловать падчерицу до приезда полиции
Происшествия
Житель Ленобласти успел изнасиловать падчерицу до приезда полиции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 июля. Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя города Никольское. Злоумышленник подозревается в изнасиловании 17-летней девушки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что к ней обратилась несовершеннолетняя горожанка. Потерпевшая заявила, что ее попытался изнасиловать отчим.

По указанному адресу прибыли стражи порядка. Задержан безработный отчим пострадавшей. Установлено, что он совершил изнасилование падчерицы. Следователь возбудил дело по статье 131 УК РФ.

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подросток полиция насилие
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