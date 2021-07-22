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Норвежцы вспоминают жертв теракта, совершенного Брейвиком
Происшествия
Норвежцы вспоминают жертв теракта, совершенного Брейвиком
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Осло, 22 июля. Жители Осло почтили память жертв теракта, который 10 лет назад устроил Андерс Брейвик.

Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен прибыл сегодня на остров Утойя, чтобы почтить память расстрелянных там во время теракта людей.

«Молодежь вернула остров с достоинством и верой в будущее. Это воодушевляет», — заявил премьер-министр после церемонии возложения цветов на месте гибели молодых людей.

Ровно 10 лет назад норвежец Андерс Брейвик подорвал бомбу возле правительственного здания в Осло, а затем в форме полицейского устроил массовый расстрел молодежного лагеря на острове Утойя. В тот день погибли 77 человек, большинство из которых — подростки.

Брейвик объяснил свой поступок желанием начать войну против исламизации Европы, устроенной марксистами. Несмотря на осуждение европейского общества, идеи террориста продолжают вдохновлять его последователей и по сей день.

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норвегия теракт брейвик годовщина
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