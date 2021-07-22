Казанский «Рубин» приостановил продажу абонементов на свои матчи

Казань, 22 июля. Футбольный клуб «Рубин» из столицы Татарстана объявил о приостановке продажи сезонных абонементов на домашние матчи. Первую игру на своем стадионе в новом сезоне Российской Премьер-лиги казанская команда проведет в ближайшую субботу.

«Клуб информирует о том, что приостановлена продажа сезонных абонементов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Рубина».

Там также отмечается, что на матч с московским «Спартаком» реализованы все билеты. Игру смогут посетить 30% болельщиков от общей заполняемости стадиона при условии соблюдения всех профилактических мер по недопущению распространения коронавируса.

Игра между «Рубином» и «Спартаком» состоится 24 июля в Казани. Матч станет первым в новом сезоне Премьер-лиги.

Ранее ФАН сообщал, что татарстанский клуб выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в казанской гимназии №175. Тогда от рук бывшего ученика школы погибли девять человек.