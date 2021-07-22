Стоимость бензина Аи-95 вновь обновила исторический максимум

Санкт-Петербург, 22 июля. Бензин марки Аи-95 рекордно вырос в цене на бирже.

Второй день торгов на бирже бензиновое топливо Аи-95 растет в цене и ставит новые рекорды. Теперь бензин преодолел отметку в 60 тыс. рублей за одну тонну.

Торговая сессия в среду на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продемонстрировала значительное повышение марок «Регуляр-92» и «Премиум-95».

Бензин Аи-95 за один день вырос сразу на 0,6%, достигнув значения в 59,85 тыс. рублей за тонну. Об этом ранее писал ТАСС.

Торги в четверг показали уже 60,092 тыс. рублей за тонну на популярный «девяносто пятый». Аи-92 при этом вырос в цене до 57,487 тыс. рублей за тонну, также достигнув исторического максимума.