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Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом
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Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом
Происшествия
Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом
Следственный комитет РФ по Саратовской области  / 

Саратов, 22 июля. Следователи проводят проверку по поводу обнаружения в Волжском районе человеческих останков. Страшную находку под мостом в Алексеевском овраге заметили местные жители.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили человеческий череп, несколько костей, элементы одежды и документы. Согласно страховому свидетельству, погибший проживал в Ростовской области. По предварительной оценке, останкам около года.  

«В этой балке часто валяется всякий мусор, но человеческих останков там еще не находили. Хорошо, что эти кости не обнаружили мои дети, которые часто гуляют там. Полиция долго осматривалась, следователи все перерыли, потом уехали», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Екатерина Томилина. 

Ранее расстрелявшего соседа из ружья саратовского пенсионера признали невменяемым. 69-летнего мужчину отправили на принудительное лечение.

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