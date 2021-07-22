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Адель Вейгель рассказала правду об отношениях с солистом HammAli & Navai

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:00
Шоу-бизнес
Адель Вейгель рассказала правду об отношениях с солистом HammAli & Navai
instagram.com  /  @adelveigel

Москва, 22 июля. Блогер и участница «Холостяка» Адель Вейгель рассказала в эфире шоу на YouTube «Алена, блин!», какие отношения у нее с солистом HammAli & Navai Александром Алиевым.

По словам девушки, с Алиевым она знакома давно. Порой они общаются друг с другом. Интересно, что о романтических отношениях с рэп-исполнителем знаменитость умолчала.

«Между нами ничего особенного не происходит. <…> Давным-давно отмечала их песню, их аккаунты. И мы перекинулись парочкой фраз очень давно. Примерно знали друг друга. А сейчас, так как я в Москве, мы находимся в общих компаниях, познакомились поближе. Он не только меня репостит. Он хороший парень», — рассказала 21-летняя Вейгель правду об отношениях с рэпером.

Алена Жигалова пыталась вывести собеседницу на более открытый разговор о личной жизни. Она намекала ей на свободное сердце рэпера, который нуждается в любви. Жигалова поинтересовалась, может ли Вейгель стать спутницей Алиева. Но девушка смущенно ответила: «Не знаю».

«Может, склеится с кем-то», — продолжила она.

Адель Вейгель стала известна благодаря телепроекту «Холостяк» с Тимати. Девушка призналась, что ее не смутила скандальная репутация шоу, и она решила пойти на телепроект.

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личная жизнь алиева вейгель
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