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Напавшая на сына Пьехи соседка отказалась оправдываться за избиение ребенка

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:58
Шоу-бизнес
Напавшая на сына Пьехи соседка отказалась оправдываться за избиение ребенка
Global Look Press  /  Victor Dmitriev/Russian Look

Санкт-Петербург, 22 июля. Ирина Безбородова, подозреваемая в нападении на сына певца Стаса Пьехи, отказалась оправдываться за инцидент с наследником 40-летнего артиста.

Женщина не видит смысла объяснять, почему она набросилась на семилетнего Петра во время отдыха в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Причиной конфликта, по некоторым данным, стала детская шалость: мальчик проткнул надувной бассейн карандашом.

Безбородова схватила ребенка и «швырнула» его. Семилетний мальчик получил повреждения и попал в больницу.

«Ну, занимаются же органы. Мы же живем в правовом государстве. Оправдываются и нападают виноватые, запомните это навсегда, пожалуйста. Те, кто не виновен, у них нет причин оправдываться, поэтому что-то говорить для меня абсолютно бессмысленно. Ждите развязки событий», — сказала Ирина Безбородова в интервью ФАН.

Напавшая на сына Пьехи соседка отказалась оправдываться за избиение ребенка
instagram.com  / @knyaginya

В Следственном комитете подтвердили ФАН, что ребенок находится в больнице. При падении он получил телесные повреждения, в том числе сотрясение мозга.

Мать ребенка Наталья Горчакова сообщила, что состояние ее семилетнего сына ухудшилось. Однако затем ему стало лучше. Звездный отец мальчика обратился к адвокату Сергею Жорину, который согласился заняться этим делом.

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нападение пьеха безбородова
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