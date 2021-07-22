Напавшая на сына Пьехи соседка отказалась оправдываться за избиение ребенка

Санкт-Петербург, 22 июля. Ирина Безбородова, подозреваемая в нападении на сына певца Стаса Пьехи, отказалась оправдываться за инцидент с наследником 40-летнего артиста.

Женщина не видит смысла объяснять, почему она набросилась на семилетнего Петра во время отдыха в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Причиной конфликта, по некоторым данным, стала детская шалость: мальчик проткнул надувной бассейн карандашом.

Безбородова схватила ребенка и «швырнула» его. Семилетний мальчик получил повреждения и попал в больницу.

«Ну, занимаются же органы. Мы же живем в правовом государстве. Оправдываются и нападают виноватые, запомните это навсегда, пожалуйста. Те, кто не виновен, у них нет причин оправдываться, поэтому что-то говорить для меня абсолютно бессмысленно. Ждите развязки событий», — сказала Ирина Безбородова в интервью ФАН.

instagram.com / @knyaginya

В Следственном комитете подтвердили ФАН, что ребенок находится в больнице. При падении он получил телесные повреждения, в том числе сотрясение мозга.

Мать ребенка Наталья Горчакова сообщила, что состояние ее семилетнего сына ухудшилось. Однако затем ему стало лучше. Звездный отец мальчика обратился к адвокату Сергею Жорину, который согласился заняться этим делом.