Кремль поприветствовал готовность ФРГ содействовать выполнению Минских соглашений

Москва, 22 июля. Кремль приветствует планы Берлина прилагать больше усилий к достижению выполнения минских договоренностей Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия одобряет стремление ФРГ добиться соблюдения соглашений, подчеркнул он. Песков выступил с речью перед журналистами.

«Мы, конечно, приветствуем желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию выполнению минских договоренностей», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили реализацию Минских соглашений в ходе телефонных переговоров. Также стороны затронули тему проекта «Северный поток — 2».