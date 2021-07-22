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Кремль поприветствовал готовность ФРГ содействовать выполнению Минских соглашений

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:57
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Политика
Кремль поприветствовал готовность ФРГ содействовать выполнению Минских соглашений
pixabay.com

Москва, 22 июля. Кремль приветствует планы Берлина прилагать больше усилий к достижению выполнения минских договоренностей Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия одобряет стремление ФРГ добиться соблюдения соглашений, подчеркнул он. Песков выступил с речью перед журналистами.

«Мы, конечно, приветствуем желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию выполнению минских договоренностей», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили реализацию Минских соглашений в ходе телефонных переговоров. Также стороны затронули тему проекта «Северный поток — 2».

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