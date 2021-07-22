Сотрудник МВД из Карачаево-Черкесии вымогал у ростовчанки 1,6 млн рублей

Ростов-на-Дону, 22 июля. Сотрудники следственного управления СК по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом» в отношении начальника уголовного розыска МО МВД России «Адыге-Хабльский» Карачаево-Черкесской республики.

Как пояснили в управлении, полицейский прибыл на Дон в служебную командировку для расследования уголовного дела о мошенничестве. После того, как преступник был установлен, он встретился с его матерью и потребовал передать третьим лицам сумму в размере 1,6 млн рублей, чтобы закрыть вопрос.

Женщина согласилась и обратилась в полицию. В процессе проведенных мероприятий сотрудниками ГУСБ МВД России и УФСБ России по Ростовский области подозреваемого задержали.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, оперативникам еще предстоит установить личности других фигурантов дела, причастных к передаче денег.

Ранее ФАН сообщал, что второе уголовное дело возбудили против бывшего министра ЖКХ по Ростовской области Андрея Майера. Причиной стали средства, выделенные на реконструкцию парка в городе Зверево без проведения конкурсных процедур.