Захарова объяснила необходимость жалобы России в ЕСПЧ против Украины

Москва, 22 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала жалобу, поданную Генпрокуратурой России на Украину в ЕСПЧ.

Как отметила дипломат, МИД на протяжении многих лет публично «бил в набат» о том, как на Украине происходят вопиющие нарушения прав человека, но Запад на это никак не отреагировал.

Ранее Россия подала первую в истории официальную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ содержит девять основных претензий. Текст жалобы Генпрокуратуры основывается на статье 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года. В числе претензий — война в Донбассе, трагедия МН17 и другое.