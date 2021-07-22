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Захарова объяснила необходимость жалобы России в ЕСПЧ против Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:53
Политика
Захарова объяснила необходимость жалобы России в ЕСПЧ против Украины
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 22 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала жалобу, поданную Генпрокуратурой России на Украину в ЕСПЧ.

Как отметила дипломат, МИД на протяжении многих лет публично «бил в набат» о том, как на Украине происходят вопиющие нарушения прав человека, но Запад на это никак не отреагировал.

Ранее Россия подала первую в истории официальную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ содержит девять основных претензий. Текст жалобы Генпрокуратуры основывается на статье 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года. В числе претензий — война в Донбассе, трагедия МН17 и другое.

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Все новости / Политика / Захарова объяснила необходимость жалобы России в ЕСПЧ против Украины
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