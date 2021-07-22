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Захарова ответила на вопрос об отношении МИД России к граффити с Лавровым в Лондоне

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:52
Политика
Захарова ответила на вопрос об отношении МИД России к граффити с Лавровым в Лондоне
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 22 июля. Произведения искусства оценивают в Министерстве культуры России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов о граффити в Лондоне.

Представители прессы поинтересовались у Захаровой, как во внешнеполитическом ведомстве оценивают появление на стене в Лондоне изображения Сергея Лаврова.

«В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть министерство культуры», — ответила она.

Дипломат добавила, что к народному творчеству, в основе которого содержится внутренняя симпатия, в МИД относятся хорошо.

Ранее стало известно, что в столице Великобритании нарисовали граффити с Лавровым. Изображение сопровождает известная фраза министра с нецензурным словом.

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Все новости / Политика / Захарова ответила на вопрос об отношении МИД России к граффити с Лавровым в Лондоне
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