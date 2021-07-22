Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 14:56
14:55
Происшествия
Крымчанин угрожал подруге ножом из-за упреков в аморальном поведении
14:55
Общество
Жители Нижегородской области спасли маленькую косулю от смерти
14:51
Происшествия
Москвич изготовил более 400 поддельных тестов на коронавирус
14:48
Армия
Медотряд специального назначения Росгвардии провел учения в Нижегородской области
14:47
Политика
Мама мальчика из Австрии рассказала, как сын писал письмо Путину
14:44
Общество
Испорчен не весь урожай: замминистра сельского хозяйства Мордовии об итогах уборочной
14:43
Происшествия
Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня
14:43
Общество
Мэр Керчи покинул пост после серьезного разговора с главой Крыма Аксеновым
14:42
Происшествия
Петербуржец может попасть в тюрьму за покупки с чужой карты в Севастополе
14:42
Происшествия
Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом
Все новости

Меркель назвала Украину заинтересованной стороной сделки между США и Германией

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:46
498
Политика
Меркель назвала Украину заинтересованной стороной сделки между США и Германией
bundeskanzlerin.de

Берлин, 22 июля. Соглашение между США и Германией по строительству газопровода «Северный поток — 2» не показывает, что Россия для ФРГ важнее Украины и Польши.

Соответствующее заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель. По ее словам, украинская сторона заинтересована в сделке по проекту. Также она отметила, что соглашение не является подарком президенту РФ Владимиру Путину, как об этом пишут СМИ.

Ранее Меркель сообщила, что сделка по «Северному потоку — 2» не устраняет всех разногласий между США и ФРГ. По ее словам, Конгресс США должен сделать еще шаг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Меркель назвала Украину заинтересованной стороной сделки между США и Германией
украина меркель сша германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru