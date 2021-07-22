Меркель назвала Украину заинтересованной стороной сделки между США и Германией

Берлин, 22 июля. Соглашение между США и Германией по строительству газопровода «Северный поток — 2» не показывает, что Россия для ФРГ важнее Украины и Польши.

Соответствующее заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель. По ее словам, украинская сторона заинтересована в сделке по проекту. Также она отметила, что соглашение не является подарком президенту РФ Владимиру Путину, как об этом пишут СМИ.

Ранее Меркель сообщила, что сделка по «Северному потоку — 2» не устраняет всех разногласий между США и ФРГ. По ее словам, Конгресс США должен сделать еще шаг.