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Донбасс сегодня: Киев стягивает «Смерчи» и С-300 в зону ООС, солдаты ВСУ умирают от вакцины
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев стягивает «Смерчи» и С-300 в зону ООС, солдаты ВСУ умирают от вакцины
facebook.com  /  страница пресс-службы генштаба ВСУ

Донбасс, 22 июля. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали смертоносные системы ВСУ в зоне безопасности. Украинский солдат умер после вакцинации. Армия Киева тренируется уничтожать беспилотники международных наблюдателей. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки в Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. Оба обстрела ВСУ произвели по районам населенных пунктов ДНР. Применялась артиллерия калибром 122 мм, 82-мм минометы и противотанковые ракетные комплексы. Защитники ДНР успешно отработали на подавление огневых точек противника, что заставило киевских силовиков прекратить стрельбу.

В Луганской Народной Республике обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

ВСУ размещают «Смерчи» и ЗРК С-300 в населенных пунктах

Международные наблюдатели продолжают фиксировать нарушение украинской стороной Минских соглашений в части размещения запрещенного вооружения в границах населенных пунктов. Так, по информации Народной милиции ДНР со ссылкой на данные ОБСЕ, в районе Дружковки Донецкой области замечены две реактивных системы залпового огня «Смерч» калибром 300 мм. На железнодорожной станции в районе поселка Селезневка — две гаубицы 152-мм калибра. Наблюдатели на железнодорожной станции Константиновка зафиксировали восемь трубчатых стволов, которые оценены иностранцами как элементы системы С-300.

Армия Киева тренируется уничтожать беспилотники ОБСЕ

Наблюдатели постоянно фиксируют нарушения Минских соглашений украинскими силовиками. Поэтому украинцы одним из приоритетов для себя определили уничтожение средств наблюдения ОБСЕ.

В управлении Народной милиции ЛНР сообщают — в подчиненной северной оперативно-тактической группировке бригаде ВСУ проведены учебные стрельбы по уничтожению воздушных целей. Речь идет конкретно о поражении беспилотников ОБСЕ силами расчетов зенитных установок в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Донбасс сегодня: Киев стягивает «Смерчи» и С-300 в зону ООС, солдаты ВСУ умирают от вакцины
flickr.com  / OSCE/Mariia Aleksevych

На передовых ВСУ служат повара без оружия

Внезапная проверка комиссии вышестоящего штаба проведена в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщают в донецком управлении народной милиции. По результатам первого дня работы комиссии установлено отсутствие четырех солдат на позициях первого батальона бригады. На одной из позиций обнаружен «защитник» Украины без оружия. Как оказалось, рядовой Коробко служит в бригаде поваром, поэтому автомат ему не полагается.

Украинский солдат умер после вакцинации

Отек головного мозга и смерть настигли солдата Сосницкого, проходившего службу в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в Народной милиции ДНР.

Первая прививка солдату была выполнена индийским препаратом CoviShield еще в марте, а вторая — спустя три месяца, в июне, вакциной AstraZeneca. Именно после второй прививки у военнослужащего развился отек головного мозга, после чего наступила смерть. В Донецке уточняют, что причины смерти долгое время скрывались от родственников украинского солдата.

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