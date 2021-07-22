Еврокомиссия не получила от Украины запрос на переговоры по «СП-2»

Брюссель, 22 июля. Европейских союз готов к переговорам с Украиной по трансбалтийскому газопроводу «Северный поток — 2», но пока не получал от Киева соответствующий запрос, заявили в Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что официальный Брюссель готов пойти навстречу властям Украины в вопросе транзита газа. Киев доказал свою надежность как партнер в деле транспортировки голубого топлива, и Евросоюз открыт к переговорам по заключению новой транзитной сделки, говорится в заявлении органа ЕС.

Ранее власти Украины выступили против достигнутого между ФРГ и США соглашения по «СП-2». Как подчеркнул глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, немецкий канцлер Ангела Меркель провалилась в Вашингтоне и не сумела гарантировать энергетическую безопасность Киева.