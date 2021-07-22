Мирей Матье гордится большой историей любви с Россией

Москва, 22 июля. Французская певица Мирей Матье тепло высказалась о своих поклонниках в России. Она гордится этими отношениями с публикой.

Матье указала, что видит много общего между русской и французской культурой и восхищена любовью, с которой россияне относятся к Франции. Она с большим восхищением говорит об Эрмитаже, Музее Московского Кремля, Красной площади и Соборе Василия Блаженного.

«Я очень люблю русский народ. У нас с ним большая история любви», — констатировала 75-летняя артистка в разговоре с ТАСС.

Французская певица радует своих поклонников визитами в Москву. До пандемии коронавируса она посещала российскую столицу для участия в фестивале «Спасская башня».