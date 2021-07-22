Кремль отметил актуальность учений по отключению Рунета от глобальной сети

Москва, 22 июля. Проводимые в России учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети оценили в Кремле.

Так, учения являются актуальными на фоне роста киберпреступности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Кроме того, мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций», — добавил он.

По его словам, инструментарий такой политики «абсолютно непредсказуем». Однако вопрос о результатах проводимых учений Песков переадресовал в Роскомнадзор и Минсвязи.

Учения состоялись с 15 июня по 15 июля текущего года. Испытания предварительно признали успешными, однако официальные итоги пока еще не подведены.