Обязательная маркировка сигарет в России принесла в бюджет 45 миллиардов рублей

Маркировка сигарет в России, ставшая обязательной с 1 июля 2019 года, привела к снижению доли нелегального табака на российском рынке с 12,7% в 2020 году до 10,7% в I квартале 2021 года. ФАН приводит данные исследования компании TNS Kantar.

До введения в 2019 году обязательной маркировки табачной продукции нелегальный рынок в стране последние 5 лет ежегодно фиксировал прирост. Однако, по данным TNS Kantar, доля нелегальных сигарет в России в I квартале 2021 года составила уже 10,7%, снизившись с 12,7% в 2020 году.

Кроме того, по данным ФНС России, в 2020 году впервые за последние 4 года произошел рост начисления акцизов на табак — с 538 млрд рублей в 2019 году до 583 млрд рублей в 2020 году. Это означает дополнительные 45 млрд рублей за прошедший год.

Центр развития перспективных технологий /

Только за первый год введения системы в стране вышло из тени 18 фабрик. Также были закрыты 20 нелегальных предприятий, пресечены каналы поставок немаркированной продукции из ОАЭ, Армении и Белоруссии. В торговых точках выявлены партии сигарет, похищенные у официальных производителей при транспортировке.

Маркировка и работа правоохранительных органов позволили снизить незаконный оборот табака в городах-миллионниках, а также привели к заметным результатам в регионах, где теневой рынок был одним из самых объемных. Например, в 2020 году в Ростовской области было изъято 850 000 нелегальных пачек сигарет (более 17,7 млн штук), а только в первом квартале 2021 года — 758 700 пачек (более 15,2 млн штук).

В Саратовской области комплексная работа системы маркировки и правоохранительных органов позволила снизить уровень нелегального табака с 20% до 0,9%. За 6 месяцев 2020 года было изъято 1 185 150 пачек сигарет, заведено 14 уголовных дел, а за 6 месяцев 2021 года — 2 007 000 пачек, возбуждено 42 уголовных дела.

Центр развития перспективных технологий /

Производители считают маркировку одним эффективных инструментов борьбы с нелегальной продукцией. Вице-президент по корпоративным вопросам одной из крупнейших табачных компаний в России Сергей Слипченко рассказал, что цифровая маркировка сигарет уже зарекомендовала себя как эффективная мера для борьбы с нелегальным оборотом в розничном звене.

«В январе 2021 года в России стартовал эксперимент по цифровой маркировке отдельных видов никотинсодержащей продукции (НСП), включая стики с нагреваемым табаком: надеемся, что эта инициатива, став обязательной, поможет снизить объемы незаконного оборота НСП, поступающей в Россию из стран ЕАЭС, — заключил специалист. — При этом мы считаем, что необходимо распространить обязательную маркировку на все остальные типы никотинсодержащей продукции, которые достаточно широко представлены на рынке РФ, а также на безникотиновые жидкости, для того чтобы защитить легальных производителей и доходы бюджета от этой категории продукции, а также обеспечить безопасность потребителей».

В свою очередь, вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям известной табачной компании Галина Родина отметила, что опыт совместной работы с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), Минпромторгом, Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой и другими ведомствами, которые были вовлечены в разработку и внедрение системы цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции, является примером очень конструктивного взаимодействия государства и бизнеса.

«Мы уже сейчас видим, что система цифровой маркировки и прослеживания стала эффективным инструментом выявления нелегальных сигарет, — заявила Родина. — Тем не менее всем участникам оборота табачной продукции, но в первую очередь — контрольно-надзорным органам — предстоит еще многое сделать, чтобы избавить потребителей от риска получить нелегальный и недоброкачественный товар. Мы готовы сотрудничать с государством по всем возможным направлениям. Кроме того, мы рассчитываем и на уменьшение административной нагрузки, в частности, за счет отказа от применения устаревших средств контроля — бумажных марок и доступа к рыночной информации» .

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Олег Барвин, директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия в крупнейшей табачной компании, заявил, что полномасштабное внедрение обязательной цифровой маркировки позволило установить четкий порог «легальности» продукта.

«Мы позитивно оцениваем цифровую маркировку как инструмент обеспечения прослеживаемости движения табачной продукции. Такая информация дает дополнительные возможности в части контроля и идентификации товаров в легальном канале продаж, позволяя более эффективно выявлять случаи реализации нелегальной продукции», — заявил Барвин.

По его словам, полномасштабное внедрение обязательной цифровой маркировки позволило установить четкий порог «легальности» продукта, позволяя с точностью идентифицировать его происхождение.

«При этом система «Честный знак» стала важным инструментом общественного контроля, который чрезвычайно важен в деле борьбы с нелегальной продукцией. Мы уверены, что дальнейшее развитие этого инструмента наравне с системной работой правоохранителей и законодательных органов власти, станет мощным сдерживающим механизмом, который не позволит в дальнейшим расти нелегальному рынку табачных изделий», — констатировал Олег Барвин.

Ранее исследователи международной компании Group-IB озвучили объем нелегального рынка табачной продукции в Рунете. Как отмечают аналитики, этот показатель был подсчитан впервые. Они также подсчитали сумму ущерба, который несет государство в виде недополученных налогов и сборов.