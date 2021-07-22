Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента

Москва, 22 июля. Мировой суд Таганского района оштрафовал Facebook на 6 млн рублей за отказ удалить контент, запрещенный в России, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Она получила штраф по двум протоколам.

В мае Facebook оштрафовали на 26 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации, а в июне — еще на 17 млн рублей за аналогичное нарушение.

Представители Facebook подали жалобу на решение московского суда о штрафе в размере 26 млн рублей. Дата ее рассмотрения пока не сообщалась.