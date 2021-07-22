Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»

Киев, 22 июля. Договоренности Германии и США по «Северному потоку — 2» являются катастрофическими для Киева, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, сделка по реализации строительства газопровода — лишь верхушка айсберга. Многие детали соглашения остаются за кулисами, добавил украинский политик. Для Украины эти договоренности близки к катастрофическим, поскольку Киев оказался вне игры, объяснил Климкин.

Ранее в Польше американо-германскую сделку по «Северному потоку — 2» назвали победой России. Также Варшава обвинила Берлин в нарушении европейской солидарности.