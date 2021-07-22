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Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:19
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
mfa.gov.ua  /  пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Киев, 22 июля. Договоренности Германии и США по «Северному потоку — 2» являются катастрофическими для Киева, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, сделка по реализации строительства газопровода — лишь верхушка айсберга. Многие детали соглашения остаются за кулисами, добавил украинский политик. Для Украины эти договоренности близки к катастрофическим, поскольку Киев оказался вне игры, объяснил Климкин.

Ранее в Польше американо-германскую сделку по «Северному потоку — 2» назвали победой России. Также Варшава обвинила Берлин в нарушении европейской солидарности.

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