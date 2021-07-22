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Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:19
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 22 июля. Россия обратилась с жалобой против Украины в Европейский суд по правам человека для защиты соотечественников. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик объяснил цель жалобы России, которая состоит из десяти пунктов. По его словам, Москва пошла на такой шаг для защиты украинцев и россиян, которые страдают от произвола властей на Украине. Володин подчеркнул, что у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать приведенные РФ факты и оценить действия Киева в правовом поле.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало полный текст обращения России в Европейский суд по правам человека. Москва подняла вопрос событий 2014 года на Украине, водную блокаду Крыма, крушение MH17 и дискриминацию русскоязычных граждан.

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