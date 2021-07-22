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Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
instagram.com  /  @adelveigel

Москва, 22 июля. Участницу «Холостяка» Адель Вейгель не смутила скандальная репутация шоу, несмотря на слухи, что в проекте участвуют эскортницы.

Вейгель стала гостей YouTube-шоу «Алена, блин!» и рассказала о проекте, благодаря которому получила известность. Ведущая программы поинтересовалась у гостьи, не смутила ли ее репутация проекта.

«Я же понимала, что такое шоу-бизнес. Это обсуждения, грязь, постоянные сплетни, инфоповоды и так далее. Лучше самой проверить. На самом деле, меня не смутило. Тем более, мне кажется, что это шоу очень достойное, хоть 15 девушек и один мужчина», — указала Адель Вейгель.

Она ответила на критику телепроекта, который окрестили «смотром лошадей». По ее мнению, это всего лишь тема для обсуждения, и хейтеры «Холостяка» вряд ли на самом деле яро ненавидят шоу.

Вейгель добавила, что Тимати делал все, чтобы никакая девушка не боролась за него. Рэпер вел себя как настоящий джентльмен, подчеркнула знаменитость.

Поклонники обратили внимание, что Адель Вейгель и Тимати публикуют фотографии, которые как будто сделаны в похожих местах в Греции. Но ни участница «Холостяка», ни исполнитель не комментируют слухи о совместном отдыхе и романе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
холостяк Алена, блин вейгель
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