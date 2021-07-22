Лукашенко впервые признал провал поворота Белоруссии на Запад

Заявление президента РБ о провальной работе белорусского МИД — это знаковое событие. Впервые Лукашенко дал сигнал собственным элитам и России, что ранее пестуемый в Минске самим Александром Григорьевичем проект «поворота на Запад» признан провальным. Теперь министру иностранных дел РБ Владимиру Макею придется ответить не только за провал предложенной им политики, но и за разрушенные иллюзии Лукашенко. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший бэкграунд недавнего выступления лидера белорусского государства.

Главная мишень — Макей

20 июля на совещании по приоритетам внешней политики президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидаемо объявил, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в корректировке. Вот что при этом оказалось неожиданным, так это «разнос», который глава белорусского государства учинил собственному Министерству иностранных дел.

«В министерстве должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза. Он гораздо шире», — объявил президент РБ. А затем, что называется, «пошел с козырей» — напомнил, как накануне президентских выборов в прошлом году МИД засыпал его предложениями по контактам с США, а также Литвой, Латвией и рядом других европейских стран.

«И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?» — рубил Лукашенко.

Хотя конкретные фамилии «бацька» не озвучил, но всем было понятно, что главной мишенью публичной выволочки является Владимир Макей, с 2012-го возглавляющий МИД РБ и считающийся в Белоруссии лидером прозападной партии. То есть 20 июля Лукашенко устроил прилюдную словесную «порку» «западников». Что, разумеется, произошло неспроста.

Еще один филиал «Анти-России»

Выступление Лукашенко 20 июля подвело черту под той внешнеполитической авантюрой, которую попыталась реализовать часть белорусских элит, ориентированных на Запад.

Исторически Белоруссия имела ограниченный суверенитет, но это ограничение касалось в первую очередь вопросов безопасности. Россия рассматривала Белоруссию как необходимый буфер между НАТО и собственными границами. Исходя из этого, РФ пошла на предоставление РБ экономической помощи на беспрецедентных условиях в обмен на военно-политический нейтралитет Минска. Последнее для Москвы являлось настолько важным, что РФ подчеркнуто не вела на белорусской территории никакой разведывательной деятельности, не влияла на национальные элиты и не поддерживала пророссийские силы внутри республики.

После 2014 года, когда США взяли курс на разрушение российского государства и конфронтация Москвы с Западом резко усилилась, Кремль поднял вопрос об усилении интеграции и создания более прозрачного и прагматичного формата российско-белорусских отношений. Отказываться от привычных преференций руководству РБ категорически не хотелось. С подачи Минска в отношениях РФ и Белоруссии начался своеобразный «ледниковый период», достигший своего пика в 2019-м. Этот межгосударственный конфликт был, конечно, явлением искусственным. Его основой стали страхи и опасения лидера РБ, не в последнюю очередь спровоцированные той частью президентского окружения, что относилась к «партии» Макея.

Конфронтация РБ с Россией для Минска не несла характера защиты своего суверенитета, а белорусский МИД не пытался создать нейтральную и сбалансированную систему отношений, найдя несколько других центров силы. Вместо этого окружение активно толкало «бацьку» на Запад. Макею и его «партии» не нужен был нейтралитет РБ или, тем более, суверенность своей страны. Замысел у этих людей был иной — выбрать «другую сторону», продать свою страну ЕС и США в обмен на личные привилегии. Идея оказалась настолько соблазнительной, что к ней де-факто примкнул и сам «бацька».

Реализация вышеуказанных идей требовала отдаления Минска от Москвы и запуска внутри самой РБ деструктивных процессов. Таковые стартовали в 2014–2015 годах с потворства Минска радикальным националистам и проведения громкой пропагандистской антирусской кампании. Закончиться все это должно было появлением на карте еще одного филиала «Анти-России».

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Хвост виляет собакой?..

Однако продать свою лояльность США и Европе в обмен на персональные «плюшки» у Лукашенко, Макея и ко не удалось. Нет, они честно старались, всячески играли в «багатавекторность», но… покупателя не нашлось. Зато внутри РБ заметно вырос уровень радикализма местных националистов. Более того, белорусские радикалы при потворстве Минска укрепили свои связи с украинскими «собратьями», прошли обучение в лагерях для боевиков на территории Незалежной, повоевали в Донбассе, получили боевой опыт и настроились организовать Евромайдан уже у себя на родине. Меж тем Лукашенко и его МИД всячески старались добиться от Запада каких-то заметных гарантий и инвестиций, но ничего существенного так и не получили. Ситуация в РБ чем дальше, тем больше приходила в состояние хаоса, на что накладывались еще и экономические проблемы. В этой картине Лукашенко всем заинтересованным сторонам становился все менее нужным.

А потом в августе 2020-го в РБ прошли президентские выборы, вслед за которыми республику накрыла волна протестов. Основная масса протестантов искренне желала положительных изменений в своей стране, но «дирижировали» выступлениями совсем не такие прекраснодушные личности. До сих пор не ясна степень вовлеченности в белорусские протестные акции 2020–2021 годов членов «партии» Макея и то, действовали ли они по собственному усмотрению или по указке западных бенефициаров. Однако следует отметить, что именно возглавляемый Макеем МИД стал чуть ли не рекордсменом среди госструктур РБ по числу сотрудников, поддержавших попытку свержения Лукашенко. То, как десятки «птенцов гнезда Макея» дружно встали на сторону белорусской так называемой несистемной оппозиции, прямо намекает, что местные «западники» по уши погрязли в играх спецслужб.

Показательно, что министр иностранных дел Белоруссии вплоть до последнего времени старался доказать как Лукашенко, так и Европе, что он имеет большое влияние на белорусских «несистемщиков» и окружение Светланы Тихановской. При этом иногда возникает ощущение, что это не Макей влияет на Тихановскую и ко, а прямо наоборот. Словом, казус «хвоста, который виляет собакой», был, что называется, налицо.

Далее 23 мая 2021 года случился инцидент с задержанием Романа Протасевича. Этот случай спровоцировал Запад на введение масштабного режима санкций против Белоруссии, который очень болезненно ударил по национальной экономике и уровню торговых отношений РБ с Европой. Здесь Макей в очередной раз оказался бесполезным, а его отношения с дипломатами Западной Европы ничего не дали. Параллельно вырос уровень радикализма лагеря Тихановской, представители которого призывают страны Запада еще больше усилить уровень санкций в отношении РБ.

Тем временем риски антибелорусских санкций взяла на себя Россия, компенсируя их Минску из своего бюджета. Это стало еще одним импульсом для ускорения двусторонней интеграции. После такого ценность Макея для Лукашенко оказалась полностью исчерпанной. Запад как направление политических отношений для Лукашенко был потерян, а белорусский МИД — дискредитирован. Коммуникации по антибелорусским санкциям и в целом по отношениям Запада с РБ взял на себя президент России. Вопросы двусторонней интеграции Белоруссии и РФ идут на уровне глав правительств и лидеров стран, без участия белорусского МИДа. Более того, российская сторона еще задолго до начала протестов в Белоруссии снизила до необходимого минимума коммуникации с ведомством Макея, полностью выключив его из процесса интеграции, ибо закономерно опасалась не только утечки информации, но и саботажа.

Проект признан провальным

К 20 июля 2021-го абсолютно разочарованный в Макее «бацька» решил, очевидно, что пора наконец-то от такого «помощника» избавляться. О чем всем и дал понять на совещании по приоритетам внешней политики. Ключевой вопрос сейчас, это уйдет ли вместе с Макеем в небытие белорусская «партия Запада» тихо, или Лукашенко решит провести расследование о роли и месте республиканского МИДа и его лидера в недавних протестах?

Ответа на данный вопрос мы пока не имеем, но со временем непременно его получим. Данный ответ будет очень показательным для понимания того, насколько Александр Григорьевич осознает текущую реальность и не вернулся ли он после получения от Москвы новой финансовой помощи в привычный мир грез о «багатавекторности».

Подводя итог, можно сказать, что громкое заявление президента РБ о провальной работе белорусского МИД — это знаковое событие. Впервые Лукашенко дал сигнал собственным элитам и России, что ранее пестуемый в Минске самим Александром Григорьевичем проект «поворота на Запад» признан провальным. Теперь министру иностранных дел Макею придется ответить не только за провал предложенной им политики, но за разрушенные иллюзии Лукашенко. В такой ситуации Александру Григорьевичу понадобится козел отпущения и, в общем, можно с одной попытки угадать, кто им станет…