Габробракона решили выпустить на донские поля для борьбы с вредителями

Региональный Россельхозцентр помогает аграриям Ростовской области бороться с вредителями сельхозкультур с помощью габробракона.

Габробракон — это насекомое, которое паразитирует на гусеницах совках и других чешуекрылых, вредящих посевам сельхозкультур. В природных условиях он влияет на естественное регулирование численности растительноядных существ. На посевы кукурузы и подсолнечника его выпускают прежде всего для защиты от хлопковой совки, но он опасен и для таких вредителей, как луговой мотылек, совка-гамма, кукурузный стеблевой мотылек.

«Гусеницы-вредители при достижении высокой численности могут нанести заметный ущерб посевам, а после окукливания образовать зимующий запас коконов в верхнем слое почвы. Для эффективной и экологически безопасной борьбы с гусеницами хлопковой совки двух-четырех возрастов применяется выпуск габробракона — энтомофага, поражающего гусениц чешуекрылых вредителей. Самка габробракона находит и парализует гусеницу, прокалывая ее тело с помощью яйцеклада, а затем откладывает свои яйца (до 45 штук), из которых появляются личинки, уничтожающие гусеницу», — рассказали ФАН в отделе защиты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Россельхозцентр по Ростовской области /

Россельхозцентр по Ростовской области — единственная организация в регионе, самостоятельно производящая габробракона. По заявкам, поступившим от сельхозтоваропроизводителей, специалисты проводят мероприятия по мониторингу и комплексной борьбе с хлопковой совкой в ряде районов области.

Выпуск насекомого на посевы подсолнечника начат во второй декаде июля в Семикаракорском, Веселовском и Кашарском районах.

Габробракона для борьбы с хлопковой совкой и другими вредителями продолжают выпускать на сельхозпосевы и в других районах области. Применение энтомофагов, как и биологических средств защиты, — экологически чистый метод борьбы с вредителями.