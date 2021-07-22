Депутат Дятлов выступил против заключения однополых союзов в России

Москва, 22 июля. Последствия, к которым может привести разрешение заключать однополые браки в России, описал заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

Собрание депутатов в Архангельской области уже долгое время проводит деятельность, направленную на пресечение проникновения опасных для социума ценностей, передает «Руснорд». Основной результат — это поправки, которые внесли в Конституцию РФ. Теперь в законе отмечается, что брак является союзом мужчины и женщины, подчеркнул Дятлов.

По мнению депутата, разрешение однополых браков в России приведет к напряжению в обществе. Еще одной проблемой является попытка усыновить детей в однополых семьях. Это разрушает традиционные ценности и может стать причиной развала общества, считает Дятлов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее исключил компромиссы в вопросе регистрации однополых браков в стране. В Конституции РФ есть формулировка, посвященная этому вопросу.