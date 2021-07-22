Депутат Железняк назвал соглашение по «Северному потоку — 2» давлением на Россию

Москва, 22 июля. Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» станет инструментом давления на Россию, уверен депутат Госдумы Сергей Железняк.

Как считает парламентарий, документ стал политическим компромиссом Берлина и Вашингтона, но в качестве рычага давления на Москву в нем выступает Украина. Власти США видят неизбежность завершения строительства газопровода, но вместе с тем хотят сохранить способ контролировать ситуацию в Европе. Германия же заинтересована в достройке «СП-2», так как хочет получать качественный российский газ.

«Сделка между США и Германией не имеет никакого отношения ни к европейской энергетической безопасности, ни к интересам украинских граждан, несмотря на особый пункт о сохранении транзита газа через Украину», — рассказал депутат.

По мнению Железняка, пока неясно, как ФРГ планирует обеспечить продление транзита газа через Украину до 2034 года, но этот вопрос уже придется решать не Ангеле Меркель, а новому канцлеру Германии.

Ранее журналисты немецкой газеты Die Welt рассказали, какой подарок канцлер Германии Ангела Меркель преподнесла президенту России Владимиру Путину. Как считает издание, она сделала прощальный презент, достигнув компромисса с США по вопросу реализации «СП-2».