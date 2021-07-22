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Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» стартовал в Суздали
Общество
Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» стартовал в Суздали
TACC  /  Vladimir SMIRNOV

Суздаль, 22 июля. Владимирская область приняла гостей на открытии фестиваля «Золотое кольцо России». Главным событием должен был стать полет аэростатов, из которых лишь два поднялись в воздух.

Открытие фестиваля «Золотое кольцо России» состоялось в Суздали 21 июля. За месяц до старта мероприятия количество желающих совершить полет значительно превысило доступные места на аэростатах. Согласно планам фестиваля, в воздух должны были подняться 16 воздушных шара, однако погодные условия сорвали многообещающее зрелище.

После нескольких попыток отложить старт полета лишь два аэростата совершили тестовый полет. Тем не менее организаторы и участники фестиваля не теряют надежды на новые, более успешные воздушные путешествия для гостей. Уже завтра владельцы аэростатов направят воздушные шары в Переславль-Залесский, передает газета «Владимирские ведомости».

Жители Москвы готовятся к старту фестиваля «Русское поле». Главным событием мероприятия может стать демонстрация самого масштабного полотна в истории от российских миниатюристов.

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