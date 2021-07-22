«Матч ТВ» будет показывать игры АПЛ с 2022 года

Москва, 22 июля. Телеканал «Матч ТВ» купил права на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Отмечается, что «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать игры английского чемпионата по футболу, начиная с сезона-2022/23. Контракт о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты канала.

В прошлом сезоне матчи самого популярного чемпионата можно было смотреть на Okko Спорт.

Ранее интернет-портал Transfermarkt включил Российскую премьер-лигу (РПЛ) в десятку самых дорогих лиг мира.