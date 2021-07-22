СК предъявил окончательное обвинение красноярскому бизнесмену Быкову

Красноярск, 22 июля. Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Быкову инкриминируют подстрекательство к совершению заказного убийства и покушению на убийства двух лиц.

По версии следствия, в 2004 году обвиняемый встретился со знакомым и предложил ему убить местного предпринимателя за 50 тыс. долларов. После этого преступный умысел возник у Быкова в отношении 38-летнего красноярского бизнесмена, который осуществлял деятельность под его покровительством и контролем.

Сам Быков утверждает, что не причастен к этим преступлениям.

В июне Свердловский районный суд Красноярска изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение в следственном изоляторе. Правоохранители считают, что он мог оказать воздействие на присяжных.