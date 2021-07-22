ООН призвала Сомали бороться с женским обрезанием после нового случая гибели ребенка

Могадишо, 22 июля. Коронавирусные ограничения в Сомали привели к огромному увеличению числа калечащих операций на женских половых органах (КЖПО), в результате одной из которых скончалась 13-летняя девочка.

Дочь кочевых скотоводов, несовершеннолетняя Фартун Хасан Ахмед умерла от потери крови после обрезания, сделанного в деревне Джиринле в штате Галмудуг. Это очередной зарегистрированный случай смерти от КЖПО в Сомали после гибели 10-летней Дики Дахир Нуур в 2018 году.

В восточноафриканской стране любые осложнения, возникающие в результате незапрещенных законодательно калечащих операций, как правило, отрицаются, поэтому смерть девочки привлекла внимание всего мира. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения считают частичное или полное удаление наружных гениталий нарушением прав человека и насилием над женщинами.

«Мы искали транспорт, чтобы отвезти ее в больницу, но он не доехал до нас вовремя. Мы не знали, что делать. Позже мы нашли автомобиль, но она была уже мертва», — рассказала мать 13-летнего ребенка.

По ее словам, кровь не останавливалась с самого утра, когда нанесли увечье, и до четырех часов дня, пока дочь не скончалась. Фартун Хасан Ахмед перенесла КЖПО от рук традиционного резчика, который также работает местным акушером и ранее сделал калечащую операцию девятилетней сестре погибшей.

Слепой пастух коз назвал трудолюбивой 13-летнюю дочь. По его словам, девочка всегда помогала и все делала для родителей, готовила, заботилась о животных, когда взрослые отдыхали.

«Мы приняли решение, потому что хотели, чтобы девочка была обрезана. Когда мать предложила, я не возражал», — добавил отец.

Теперь родители сожалеют. Однако практика уходит корнями в гендерное неравенство и попытки контролировать сексуальность. Обычно калечащую операцию инициируют и проводят женщины, которые считают вмешательство источником чести и опасаются, что иначе дочери и внучки окажутся в социальной изоляции.

Губительные последствия зависят от типа увечья, но чаще всего заканчиваются инфекциями, затрудненным мочеиспусканием, хронической болью, развитием кист, невозможностью забеременеть, осложнениями и смертельным кровотечением. Нет никаких известных преимуществ для здоровья.

Активисты кампании против КЖПО связались с местной полицией по поводу смерти 13-летнего ребенка и узнали, что с семьей поговорили, но никого не арестовали. В Сомали 98% женщин и чаще всего девочек до 10 лет получают увечья гениталий.

«Мы понятия не имеем, сколько детей умирает, что мы знаем, так это то, что молодых девушек режут каждые шесть секунд и этот ужас должен прекратиться», — отметили они.

Координатора совместной программы Фонда ООН в области народонаселения и ЮНИСЕФ по искоренению калечащих операций на женских половых органах Мирей Тушиминину глубоко опечалила смерть Фартун Хасан Ахмед. По ее мнению, пора принять жизненно важный закон против практики, поэтому сейчас нужны более решительные и смелые действия.

«Мы призываем правительство, религиозных лидеров, организации гражданского общества, СМИ и местные общины бороться с женским обрезанием, которое нарушает права девочек на физическую автономию, сексуальное и репродуктивное здоровье, их право на защиту и жизнь, свободную от насилия», — подчеркнула она.

Глава гуманитарной организации Plan International в Сомали, мать дочерей в возрасте пяти и девяти лет Садия Аллин сказала, что экономический спад, вызванный коронавирусом, побудил резчиков рекламировать услуги.

«Они стучали в двери, в том числе в мою, спрашивая, есть ли девочки, которых они могут обрезать. Я была так потрясена, ведь это пожизненная пытка. Боль продолжается пока девушка не сойдет в могилу. Это влияет на образование, амбиции, на все», — поделилась женщина.