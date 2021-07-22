Пилотажная группа «Стрижи» впервые выступит на МАКС-2021 сразу на девяти самолетах

Москва, 22 июля. Пилотажная группа «Стрижи» впервые за историю своего существования выступит сразу на девяти самолетах, заявил лидер команды Сергей Осяйкин.

Программа будет представлена в рамках авиасалона МАКС-2021. При этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе. Прежде летчики выступали на шести самолетах МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию основания «Стрижей».

Ранее сообщалось, что в летной программе авиасалона МАКС-2021 принял участие уникальный российский самолет короткого взлета и посадки. Машина разрабатывается Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан».