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Пилотажная группа «Стрижи» впервые выступит на МАКС-2021 сразу на девяти самолетах

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:06
Армия
Пилотажная группа «Стрижи» впервые выступит на МАКС-2021 сразу на девяти самолетах
vk.com  /  Андрей Чибис

Москва, 22 июля. Пилотажная группа «Стрижи» впервые за историю своего существования выступит сразу на девяти самолетах, заявил лидер команды Сергей Осяйкин.

Программа будет представлена в рамках авиасалона МАКС-2021. При этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе. Прежде летчики выступали на шести самолетах МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию основания «Стрижей».

Ранее сообщалось, что в летной программе авиасалона МАКС-2021 принял участие уникальный российский самолет короткого взлета и посадки. Машина разрабатывается Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина в рамках проекта «Партизан».

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россия МАКС-2021 осяйкин
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