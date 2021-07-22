Меркель рассказала о сохранении разногласий между США и ФРГ после сделки по «СП-2»

Берлин, 22 июля. Соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» не устраняет всех разногласий сторон, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политик сообщила о сохранении противоречий по трубопроводу между странами после заключения сделки. Меркель обрадовалась достижению договоренностей с Вашингтоном по «Северному потоку — 2». Однако Конгресс США должен сделать еще шаг, подчеркнула она.

Ранее соглашение по «СП-2» оценили в Польше. Пресс-секретарь президента страны Блажей Спыхальский назвал сделку победой Москвы.