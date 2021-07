«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»

США, 22 июля. СМИ раскрыли суть договоренностей по трубопроводу «Северный поток — 2» между Германией и Соединенными Штатами. Соглашение предусматривает поддержку энергорынка и санкции против России. Подробности сообщило агентство Bloomberg.

The U.S. and Germany are close to a deal on the Nord Stream 2 pipeline that would threaten sanctions and other retaliation if Russia tries to use energy as a weapon against Ukraine https://t.co/lguLmhGJfP