«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»

США, 22 июля. СМИ раскрыли суть договоренностей по трубопроводу «Северный поток — 2» между Германией и Соединенными Штатами. Соглашение предусматривает поддержку энергорынка и санкции против России. Подробности сообщило агентство Bloomberg.

The U.S. and Germany are close to a deal on the Nord Stream 2 pipeline that would threaten sanctions and other retaliation if Russia tries to use energy as a weapon against Ukraine https://t.co/lguLmhGJfP — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 20, 2021

Договоренности между США и Германией подразумевают, что в случае, если Россия будет использовать газ как «оружие» против Украины, Берлин обязуется ввести ограничения. ФРГ также направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка. Германия и США организуют «зеленый фонд» в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Страны также будут добиваться продления транзита российского газа.

Global Look Press / Doug Mills / Consolidated News Photos

После того как Вашингтон официально подтвердил существование соглашения с Берлином по «Северному потоку — 2», глава ФРГ Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину. Стороны также обсудили вопросы энергетики и транзита газа через Украину.

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель https://t.co/RvNVyvhmGr — Президент России (@KremlinRussia) July 21, 2021

В Госдепе США в свою очередь объяснили сделку с Германией тем, что они не хотели рисковать «отношениями с союзником».

«Любой разумный человек понимает, что санкции вряд ли остановят «Северный поток— 2». Поэтому администрация США решила, что при таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением двусторонних отношений с нашим ключевым союзником», — заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Live now! @StateDeptSpox Ned1 Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/xUp9xBiNeu — Department of State (@StateDept) July 21, 2021

Рынок так не работает

По мнению российского политолога Александра Гусева, США пытаются подчинить себе экономику европейских стран и сделать данные процессы управляемыми, но у них это не получится, потому что «рынок так не работает».

«У меня это вызывает полное недоумение. Понятно, что Германия является стратегическим партнером США по многим вопросам, в том числе по вопросам обеспечения внешней и внутренней безопасности. Теперь они хотят подчинить не только систему безопасности европейских стран, но и экономическую составляющую. Как могут США влиять на Германию в плане покупки газового топлива? Американцы пытаются поставить телегу впереди лошади. Американцы хотят сделать этот рынок управляемым, сказали «не покупать», не будут покупать, но мир так не утроен», — утверждает эксперт.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

Политолог подчеркнул, что, учитывая нехватку природного газа в Германии, который составляет около 30%, и расчетливость немцев, у США вряд ли получится сильно склонить их на свою сторону.

«Дефицит природного газа в Германии порядка 30%, и им нужно где-то его взять, иначе у них просто остановятся производства. «Северный поток — 2» сможет покрыть около 20%. Это очень серьезно, и вряд ли немцы пойдут на санкции в отношении России. Американцы, конечно, могут нажать на немцев. Такое может быть. Европейцы уже ввели санкции в отношении более 760 компаний и юридических лиц. Если говорить о физлицах, это около полутора тысяч. Ну добавят туда еще десять человек и пару компаний. Немцы могут пойти на санкции, которые сильно не ударят по России, просто чтобы успокоить США», — заключил Гусев.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций