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Лесли Грейс перевоплотится в Бэтгерл в новом фильме
Общество
Лесли Грейс перевоплотится в Бэтгерл в новом фильме
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 22 июля. Экранизация истории Бэтгерл для HBO Max получила главную героиню. В новой киноленте сыграет певица Лесли Грейс.

Для знаменитости это не первый опыт работы в кино. Грейс сыграла в мюзикле «На высоте мечты», который вышел в мировой прокат в начале лета этого года.

Грейс перевоплотится в Барбару Гордон, которая, согласно комиксам, станет главной помощницей Темного рыцаря. Она была поклонницей супергероя и сделала женскую версию его костюма.

«Я готова отдать персонажу все, что у меня есть», — подтвердила сообщения прессы Грейс в Twitter.

Сценарий фильма написали Кристина Ходсон, Кармине Инфантино и Гарднер Фокс. Дата премьеры пока не назначена. По некоторым данным, экранизацию комикса стоит ожидать в 2023 году.

Пилотный эпизод «Сплетницы» на стриминг-сервисе HBO Max ранее обошел по популярности главные проекты платформы. Стримингу удалось привлечь новых пользователей, которые зарегистрировались ради перезапущенной «Сплетницы».

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кино бэтгерл грейс
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