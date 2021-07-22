Стало известно имя впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья

Ставрополь, 22 июля. Задержанный по делу о взятках в УГИБДД Ставрополья впал в кому. Им оказался экс-начальник ставропольской ДПС Александр Аржанухин. Пока неизвестно, что с ним произошло.

Мужчину и его коллег подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток. Главный подозреваемый — начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов.

По версии следствия, Сафонов вместе с подчиненными получил деньги взамен на разрешение осуществления грузоперевозок зерна по Ставропольскому краю. Размер взятки, по предварительной информации, оценивают в более чем 19 миллионов рублей. Все детали преступления устанавливаются.