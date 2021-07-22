Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:23
13:22
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ
13:21
Происшествия
Telegram оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента
13:21
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:21
Политика
Песков сообщил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
13:21
Общество
В Кремле не планируют вводить ответственность за призывы к отказу от вакцинации
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
Все новости

Стало известно имя впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:04
Происшествия
Стало известно имя впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья
пресс-служба администрации Краснодара

Ставрополь, 22 июля. Задержанный по делу о взятках в УГИБДД Ставрополья впал в кому. Им оказался экс-начальник ставропольской ДПС Александр Аржанухин. Пока неизвестно, что с ним произошло.

Мужчину и его коллег подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток. Главный подозреваемый — начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов.

По версии следствия, Сафонов вместе с подчиненными получил деньги взамен на разрешение осуществления грузоперевозок зерна по Ставропольскому краю. Размер взятки, по предварительной информации, оценивают в более чем 19 миллионов рублей. Все детали преступления устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Стало известно имя впавшего в кому фигуранта дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья
ставрополь взятка сафонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru