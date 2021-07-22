Около сотни дел о нарушении антиковидных правил направлено в суды в Дагестане

Махачкала, 22 июля. Правоохранительные и надзорные органы в Дагестане выявили 300 объектов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу. В суд направлено почти 100 административных дел по соответствующим фактам.

По словам врио главы республики Сергея Меликова, на сегодняшний день возбуждено 110 дел, большая часть из которых находится в судах. Еще более 120 дел может быть возбуждено в ближайшее время.

«Сотрудниками МВД по Дагестану совместно с представителями Роспотребнадзора 20 июля выявлено, что с нарушением санитарно-эпидемиологических требований работало более 300 объектов. По фактам нарушений возбуждено свыше 110 административных дел, 95 направлено в суд, 128 материалов в работе», — рассказал Меликов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана прошел процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции. Руководитель региона привился «Спутником V».