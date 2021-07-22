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Жители ЦАР осудили провокаторов за ложные обвинения в адрес инструкторов из России
Весь мир
Жители ЦАР осудили провокаторов за ложные обвинения в адрес инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 июля. Провокаторы попытались переложить на российских инструкторов ответственность за преступления боевиков в Босангоа. Граждане Центральноафриканской Республики отказались выходить на митинг против присутствия отечественных специалистов в стране, сообщает издание Ndjoni Sango.

По сведениям журналистов, ранним утром неизвестные люди начали призывать население города на антироссийскую демонстрацию. Провокаторы убеждали людей, якобы инструкторы замешаны в убийстве восьми человек на территории коммуны Куки в 12 километрах от города. Есть информация, что за участие в протестах полагалось вознаграждение.

Однако попытка манипуляции общественным мнением не принесла результатов. Некоторые граждане из любопытства пришли к ратуше Босангоа, но вскоре разошлись. Местные жители уже знают, что в близлежащей коммуне произошло убийство.

Жители ЦАР осудили провокаторов за ложные обвинения в адрес инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Ответственность за преступление лежит на боевиках из остатков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которых уже преследует специальный отряд жандармерии. Оснований каким-либо образом связывать инцидент в Куки с российскими инструкторами нет, поскольку они не покидают пределов Босангоа.

Кроме того, именно благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ вооруженным силам страны (FACA) удалось освободить город от захвативших его бандитов. Босангоа являлся важным опорным пунктом радикалов. Именно там экс-президент Франсуа Бозизе начал сколачивать «Коалицию», с помощью которой попытался захватить власть.

Жители ЦАР осудили провокаторов за ложные обвинения в адрес инструкторов из России
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

В конце февраля город перешел под контроль правительственных войск, что имело символическое значение для армии и народа. Вместе с тем центральноафриканцы видят, что против FACA и союзников развернута информационная кампания. Противники установления мира в ЦАР пытаются дискредитировать плодотворное сотрудничество Москвы и Банги в области обеспечения безопасности.

С этой целью в ангажированных СМИ публикуются различные бездоказательные вбросы. Однако граждане республики отвечают на них парадами в честь России и регулярно требуют от западных государств прекратить вмешиваться в дела страны.

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