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Пылевой вихрь едва не унес боливийских футболистов во время матча

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:01
Происшествия
Пылевой вихрь едва не унес боливийских футболистов во время матча
pixabay.com

Сукре, 22 июля. Мощный пылевой вихрь пронесся по футбольному полю в Боливии во время начала матча. Перепуганные игроки бросились в разные стороны.

Инцидент произошел в середине финала небольшого турнира в Ачокалле. Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, что футболисты выстроились на поле, готовясь к игре. Внезапно на них начал надвигаться вихрь, поднявший в воздух грязь и различные предметы.

Такое явление носит разговорное название «пылевой дьявол». Их часто путают с торнадо, который образуется при нисходящем движении ветра, а не при восходящем. По предварительным данным, никто из спортсменов и болельщиков не пострадал.

Незадолго до этого на канадский город Барри обрушился торнадо. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили были повреждены.

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боливия футболисты пылевой вихрь
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