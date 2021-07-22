Пылевой вихрь едва не унес боливийских футболистов во время матча

Сукре, 22 июля. Мощный пылевой вихрь пронесся по футбольному полю в Боливии во время начала матча. Перепуганные игроки бросились в разные стороны.

Инцидент произошел в середине финала небольшого турнира в Ачокалле. Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, что футболисты выстроились на поле, готовясь к игре. Внезапно на них начал надвигаться вихрь, поднявший в воздух грязь и различные предметы.

Такое явление носит разговорное название «пылевой дьявол». Их часто путают с торнадо, который образуется при нисходящем движении ветра, а не при восходящем. По предварительным данным, никто из спортсменов и болельщиков не пострадал.

Незадолго до этого на канадский город Барри обрушился торнадо. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили были повреждены.