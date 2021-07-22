Самара, 22 июля. Матч 1-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ахматом» может пройти без зрителей. Такова позиция Роспотребнадзора. Окончательное решение будет зависеть от региональных властей. Такая информация появилась в соцсетях самарского футбольного клуба.

Ожидается, что решение должно быть принято в ближайшее время. Ранее на оперштабе Самарской области в результате обсуждения был избран вариант с допуском на трибуны 30% от вместимости стадиона «Солидарность Арена», то есть около 13 500 зрителей.

Схожая история, по сведениям ФАН, произошла и в соседней Казани. Там также была озвучена позиция Роспотребназдора по недопуску болельщиков на матч «Рубина» с московским «Спартаком». Но, по последней информации, в столице Татарстана решили все же сделать матч открытым для посещения, но с заполняемостью не более 30% от вместимости «Казань Арены».