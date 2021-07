Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза

Кап-Аитьен, 22 июля. Беспорядки потрясли город Кап-Аитьен на севере Гаити из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза, которого похоронят 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральное агентство новостей /

Начальники Национальной полиции, которые прибыли в Порт-Аитьен для того, чтобы проконтролировать проведение похорон Моиза, были встречены сопротивлением со стороны протестующих сторонников президента.

Демонстранты считают сотрудников правоохранительных органов ответственными за убийство главы государства в его резиденции 7 июля.

