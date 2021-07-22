Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза

Кап-Аитьен, 22 июля. Беспорядки потрясли город Кап-Аитьен на севере Гаити из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза, которого похоронят 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральное агентство новостей /

Начальники Национальной полиции, которые прибыли в Порт-Аитьен для того, чтобы проконтролировать проведение похорон Моиза, были встречены сопротивлением со стороны протестующих сторонников президента.

Демонстранты считают сотрудников правоохранительных органов ответственными за убийство главы государства в его резиденции 7 июля.

National police chiefs arriving in Cap-Haitien to help oversee Moise’s funeral were met by protests from the slain president’s supporters, who hold police responsible for the killing at his residence on July 7.#Haiti

https://t.co/OWX0oWNnIF — Deccan Herald (@DeccanHerald) July 22, 2021

Власти утверждают, что Моиз был убит колумбийскими наемниками, однако неясно, почему охрана президента не смогла защитить его.

Демонстранты соорудили преграды на дорогах в знак протеста против покушения на жизнь главы государства. По меньшей мере один человек погиб на улицах северного города, в котором родился президент.

Сотни людей были вынуждены покинуть рабочие места после начала беспорядков. Некоторые сообщили о горящих шинах и вооруженных лицах, требующих справедливости. Многим гражданам пришлось возвращаться домой пешком, так как транспорт в городе перестал работать.

Манифестации начались сразу после того, как вдова Мартин Моиз посетила первое публичное мероприятие после возвращения из Майами. Мартин, получившая ранение во время нападения на мужа, тихо выслушала траурную речь священника и отказалась давать интервью прессе.

À l'initiative de la Mairie du Cap-Haïtien, ce Mercredi 21 Juillet 2021, une journée d'hommage a été consacrée au Président Jovenel MOISE, un peu à la veille de ses funérailles.



Photographe; Francois Oldjy #RIP #DeuilNational pic.twitter.com/JgJ1yVyIZI — Ultimate Media and Photography????‍???? (@OldjyFrancois) July 22, 2021

Президент Гаити был убит 7 июля группой вооруженных лиц в своей частной резиденции в Порт-о-Пренсе. Власти Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза: 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.

Ранее стало известно, что за несколько минут до смерти гаитянский лидер совершил два телефонных звонка, пытаясь связаться с личной службой безопасности и с комиссаром гаитянской полиции.