Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:22
13:22
Политика
В Кремле отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ
13:21
Происшествия
Telegram оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента
13:21
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:21
Политика
Песков сообщил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
13:21
Общество
В Кремле не планируют вводить ответственность за призывы к отказу от вакцинации
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
Все новости

Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза
Весь мир
Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза
Global Look Press  /  © imago stock&people

Кап-Аитьен, 22 июля. Беспорядки потрясли город Кап-Аитьен на севере Гаити из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза, которого похоронят 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза
Федеральное агентство новостей  / 

Начальники Национальной полиции, которые прибыли в Порт-Аитьен для того, чтобы проконтролировать проведение похорон Моиза, были встречены сопротивлением со стороны протестующих сторонников президента.

Демонстранты считают сотрудников правоохранительных органов ответственными за убийство главы государства в его резиденции 7 июля.

Власти утверждают, что Моиз был убит колумбийскими наемниками, однако неясно, почему охрана президента не смогла защитить его.

Демонстранты соорудили преграды на дорогах в знак протеста против покушения на жизнь главы государства. По меньшей мере один человек погиб на улицах северного города, в котором родился президент.

Сотни людей были вынуждены покинуть рабочие места после начала беспорядков. Некоторые сообщили о горящих шинах и вооруженных лицах, требующих справедливости. Многим гражданам пришлось возвращаться домой пешком, так как транспорт в городе перестал работать.

Манифестации начались сразу после того, как вдова Мартин Моиз посетила первое публичное мероприятие после возвращения из Майами. Мартин, получившая ранение во время нападения на мужа, тихо выслушала траурную речь священника и отказалась давать интервью прессе.

Президент Гаити был убит 7 июля группой вооруженных лиц в своей частной резиденции в Порт-о-Пренсе. Власти Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза: 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.

Ранее стало известно, что за несколько минут до смерти гаитянский лидер совершил два телефонных звонка, пытаясь связаться с личной службой безопасности и с комиссаром гаитянской полиции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новые протесты начались на севере Гаити из-за убийства Жовенеля Моиза
протесты гаити убийство президента гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru