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Россия считает неприемлемой стилистику соглашения США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:56
Политика
Россия считает неприемлемой стилистику соглашения США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 22 июля. Российская Федерация является не тем государством, которому можно выдвигать ультиматумы, она сама определяет свою энергетическую политику.

Соответствующее заявление сделал российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, Москва считает неприемлемой стилистику совместного соглашения Соединенных Штатов и Германии по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Ранее пресс-секретарь лидера Польши Блажей Спыхальский заявил, что сделка американской стороны и ФРГ по российскому газопроводу стала победой Москвы. По его словам, немецкая сторона нарушила европейскую солидарность в энергетической политике.

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сша германия Северный поток — 2
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