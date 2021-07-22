Россия считает неприемлемой стилистику соглашения США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Берлин, 22 июля. Российская Федерация является не тем государством, которому можно выдвигать ультиматумы, она сама определяет свою энергетическую политику.

Соответствующее заявление сделал российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, Москва считает неприемлемой стилистику совместного соглашения Соединенных Штатов и Германии по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Ранее пресс-секретарь лидера Польши Блажей Спыхальский заявил, что сделка американской стороны и ФРГ по российскому газопроводу стала победой Москвы. По его словам, немецкая сторона нарушила европейскую солидарность в энергетической политике.