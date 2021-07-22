Польша расценила сделку США и Германии по «Северному потоку — 2» как победу России

Варшава, 22 июля. Сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» стала победой России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Официальный представитель польского лидера расценил договоренности США и ФРГ по «СП-2» как победу России. По словам Спыхальского, Германия нарушила европейскую солидарность в энергетической политике.

Госдеп США ранее раскрыл детали соглашения с ФРГ. Вашингтон и Берлин не намерены терпеть, если Россия начнет использовать газ в качестве оружия, отмечает внешнеполитическое ведомство в официальном заявлении. Стороны могут применить «ответные меры».