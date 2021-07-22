Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:22
13:21
Происшествия
Telegram оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента
13:21
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:21
Политика
Песков сообщил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
13:21
Общество
В Кремле не планируют вводить ответственность за призывы к отказу от вакцинации
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
13:11
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение красноярскому бизнесмену Быкову
Все новости

Герой России: Повторение порочащих ветеранов фраз в «Современнике» сочтем оскорблением
Общество
Герой России: Повторение порочащих ветеранов фраз в «Современнике» сочтем оскорблением
www.facebook.com  /  @TheatreSovremennik

Если на следующих спектаклях театра «Современник» повторятся фразы, порочащие достоинство героев, защитников Отечества и ветеранов, то «Офицеры России» будут считать это не случайностью, а целенаправленным оскорблением. Об этом ФАН заявил председатель Президиума общероссийской организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя постановку «Первый хлеб», вызвавшую негодование публики.

Сергей Липовой подчеркнул, что «Офицеры России» никого не будут заставлять менять постановку, руководство театра самостоятельно принимает такие решения.

«Но, в конце концов, все, кто пишут сценарии, ставят спектакль, играют в нем — взрослые люди, и все-таки должны думать, что, где и для кого они делают, — отметил Герой России. — Какая бы ни была постановка, оскорбление защитников Отечества неприемлемо».

В заключение генерал-майор уточнил, как «Офицеры России» будут воспринимать повторение подобных инцидентов.

«Если на следующих спектаклях повторятся фразы относительно Героев, защитников Отечества и ветеранов, мы уже будем считать это не случайностью, а целенаправленным оскорблением, — заявил председатель президиума организации — Надеюсь, здравый смысл и мудрость руководства театра возьмут верх над эмоциями. Мы открыты к диалогу».

Ранее ФАН писал, что «Офицеры России» в официальном письме обратились к руководству «Современника» после скандальной постановки «Первый хлеб». Они потребовали не оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. В организации обратили внимание на монолог героини Лии Ахеджаковой, которая резко высказывается о Герое Советского Союза. По мнению представителей «Офицеров России», это вопиющее хамство и оскорбление в адрес защитников Отечества и членов семей погибших .

Зрители пришли в ужас от новой постановки «Современника» «Первый хлеб». В Сети постановку Бениамина Коца раскритиковали за неуважительное отношение к ветеранам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Герой России: Повторение порочащих ветеранов фраз в «Современнике» сочтем оскорблением
современник офицеры россии сергей липовой первый хлеб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru