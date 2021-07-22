Герой России: Повторение порочащих ветеранов фраз в «Современнике» сочтем оскорблением

Если на следующих спектаклях театра «Современник» повторятся фразы, порочащие достоинство героев, защитников Отечества и ветеранов, то «Офицеры России» будут считать это не случайностью, а целенаправленным оскорблением. Об этом ФАН заявил председатель Президиума общероссийской организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя постановку «Первый хлеб», вызвавшую негодование публики.

Сергей Липовой подчеркнул, что «Офицеры России» никого не будут заставлять менять постановку, руководство театра самостоятельно принимает такие решения.

«Но, в конце концов, все, кто пишут сценарии, ставят спектакль, играют в нем — взрослые люди, и все-таки должны думать, что, где и для кого они делают, — отметил Герой России. — Какая бы ни была постановка, оскорбление защитников Отечества неприемлемо».

В заключение генерал-майор уточнил, как «Офицеры России» будут воспринимать повторение подобных инцидентов.

«Если на следующих спектаклях повторятся фразы относительно Героев, защитников Отечества и ветеранов, мы уже будем считать это не случайностью, а целенаправленным оскорблением, — заявил председатель президиума организации — Надеюсь, здравый смысл и мудрость руководства театра возьмут верх над эмоциями. Мы открыты к диалогу».

Ранее ФАН писал, что «Офицеры России» в официальном письме обратились к руководству «Современника» после скандальной постановки «Первый хлеб». Они потребовали не оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. В организации обратили внимание на монолог героини Лии Ахеджаковой, которая резко высказывается о Герое Советского Союза. По мнению представителей «Офицеров России», это вопиющее хамство и оскорбление в адрес защитников Отечества и членов семей погибших .

Зрители пришли в ужас от новой постановки «Современника» «Первый хлеб». В Сети постановку Бениамина Коца раскритиковали за неуважительное отношение к ветеранам.