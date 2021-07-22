Шугалей: Россия должна расценивать кибератаки как применение силы против страны

Санкт-Петербург, 22 июля. Современная война, развернувшаяся, среди прочего, в цифровом пространстве, требует от России решительных мер, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По его словам, вопросы информационной безопасности сегодня стоят особенно остро. В этой связи американская администрация предпочла приравнять кибератаки к полноценному военному нападению на США. На этом поприще Москве следует брать пример с Вашингтона, уверен Шугалей.

«Мы видим, что идет гибридная война без применения оружия, но с сильным информационным давлением. Война ведется с помощью санкций, идеологий и интернет-пространства. США четко объявили, что будут приравнивать случаи кибератак к горячему удару, я считаю, что у нас должны быть приняты симметричные меры», — рассказал он в комментарии «Журналистской правде».

Он подчеркнул, что вторжение в российское киберпространство представляет собой реальную внешнюю угрозу. Расценивать ее необходимо именно как «применение силы против нашего государства».

Ранее Максим Шугалей назвал причину информационных нападок на Россию, которыми известны некоторые западные издания.