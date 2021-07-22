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СК проверяет сообщение о лечении онкобольных дешевыми препаратами во Владикавказе

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:56
Происшествия
СК проверяет сообщение о лечении онкобольных дешевыми препаратами во Владикавказе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Владикавказ, 22 июля. Следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о том, что чиновники заставляют лечить онкологических больных неэффективными и дешевыми препаратами.

В интернете накануне распространили данные о том, что при лечении больных с онкологическими заболеваниями в Республиканском онкологическом диспансере используются некачественные лекарства. Следователи организовали проверку по факту сообщения.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за лекарства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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