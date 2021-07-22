ВС Йемена отразили атаки хуситов в двух провинциях страны

Сана, 22 июля. Правительственные войска Йемена заявили об отражении атак хуситов в провинциях Эль-Байда и Мариб. Сообщается, что армия совместно с ополчением при поддержке самолетов арабской коалиции провела ряд контратак, предотвратив продвижение хуситов в двух районах и уничтожив несколько десятков повстанцев.

В последнее время в йеменской провинции Мариб продолжаются ожесточенные бои. Правительственные источники сообщают, что потери хуситов составляют уже несколько сотен человек. Ранее армейские подразделения освободили стратегически важный район Рахаба, что позволило перерезать ряд путей снабжения повстанцев, а затем вошли в Махлию.

Houthis have lost hundreds of fighters in fierce battles raging for over a week in the southern parts of Yemen’s northeastern governorate of #Marib, forced the Iran-backed militia to call for reinforcements. #Yemen #الیمن #مأرب https://t.co/kG8i8PYqcU — Herry. Save Marib مأرب, Yemen الیمن (@HerryNapit) July 21, 2021

В настоящее время войска продолжают вытеснять отряды «Ансар Аллах» из Мариба, приближаясь к району Ас-Садара, который находится на пересечении важных путей сообщения между несколькими провинциями страны.

Министр обороны Йемена Мухаммад Аль-Макдаши и ряд высокопоставленных командиров армии посетили линию фронта в Марибе, пообещав продолжать бои против повстанцев-хуситов.

"Furthermore, a Houthi victory over Marib could mean added humanitarian catastrophe on top of the existing humanitarian crises throughout Yemen." - @nabilalhetarihttps://t.co/eEjZPbAVIt — Fikra Forum | منتدى فكرة (@FikraForum) July 21, 2021

Силы «Ансар Аллах», поддерживаемые Ираном, начали наступление на провинцию Мариб в феврале 2021 года. Этот район обладает большими запасами нефти и имеет стратегическое значение для продвижения в другие регионы страны. Однако затяжные боевые действия в провинции, по мнению представителей ООН, приведут к гуманитарной катастрофе, так как в ней проживают около 2 млн беженцев из других частей страны.