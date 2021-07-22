Расстрелявший соседа из ружья саратовский пенсионер признан невменяемым

Саратов, 22 июля. Суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа. Мужчину признали виновным в преступлении, ему назначено принудительное психиатрическое лечение.



Преступление было совершено около года назад, причиной конфликта стало случайное обливание из шланга. После словесной перепалки и кулачной драки подсудимый сходил домой за ружьем и дважды выстрелил в оппонента, убив его на месте.

«Достаточно ожидаемый приговор, учитывая все обстоятельства произошедшего. К сожалению, подобные трагедии все чаще разворачиваются из-за перепалок «на пустом месте». Такое ощущение, что из-за пандемии люди стали более раздражительными. Советую не ввязываться в конфликты, на противоположной стороне всегда может оказаться психически нездоровый человек», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Алена Копачева.

Ранее вооруженный грабитель вынес из банка в Саратове 20 тысяч рублей. Злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет.