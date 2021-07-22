В Госдуме рассказали, кто прикрывал экс-главу ГИБДД Ставрополья

Ставрополь, 22 июля. Бывший начальник главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майор Сергей Щеткин «крышевал» главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова.

Депутат Александр Хинштейн сообщал, что недавно на Ставрополье задержали трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток. После этого встал вопрос о судьбе главы УГИБДД Алексея Сафонова, который занимал свой пост с 2021 года.

Генерал-майор Щеткин прикрыл Сафонова, дав ему после скандала с арестом его подчиненных положительные характеристики, а также написал заключение о «выдающихся способностях» начальника ГИБДД. Благодаря этому полковник сохранил свой пост.

Предполагается, что Щеткин находился с Сафоновым в сговоре. Генерал-майора отстранили от должности вскоре после задержания Алексея Сафонова.

По версии следователей, Сафонов и его сообщники в течение нескольких лет за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подчиненные получили свыше 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере»).