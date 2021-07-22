Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:21
13:21
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:21
Политика
Песков сообщил о готовности России обсуждать продление транзита газа через Украину
13:21
Общество
В Кремле не планируют вводить ответственность за призывы к отказу от вакцинации
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
13:11
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение красноярскому бизнесмену Быкову
13:10
Общество
Гости съезжались на дачу: 23 июля в России отмечают День дачника
Все новости

В Госдуме рассказали, кто прикрывал экс-главу ГИБДД Ставрополья
Происшествия
В Госдуме рассказали, кто прикрывал экс-главу ГИБДД Ставрополья
PrScr YouTube  /  PrScr Следственный комитет Российской Федерации

Ставрополь, 22 июля. Бывший начальник главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майор Сергей Щеткин «крышевал» главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова.

Депутат Александр Хинштейн сообщал, что недавно на Ставрополье задержали трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток. После этого встал вопрос о судьбе главы УГИБДД Алексея Сафонова, который занимал свой пост с 2021 года.

Генерал-майор Щеткин прикрыл Сафонова, дав ему после скандала с арестом его подчиненных положительные характеристики, а также написал заключение о «выдающихся способностях» начальника ГИБДД. Благодаря этому полковник сохранил свой пост.

Предполагается, что Щеткин находился с Сафоновым в сговоре. Генерал-майора отстранили от должности вскоре после задержания Алексея Сафонова.

По версии следователей, Сафонов и его сообщники в течение нескольких лет за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подчиненные получили свыше 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере»).

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Госдуме рассказали, кто прикрывал экс-главу ГИБДД Ставрополья
взятка преступление ставропольский край задрежание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru